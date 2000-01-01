Глухин Илья Кандратьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1752
Дата смертиВычислено 1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Сын: Глухин Иван Ильин
Мать ребёнка: Глухина Екатерина Филимонова
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: Глухин Степан Ильин
Мать ребёнка: Глухина Екатерина Филимонова
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: Трегубова Мария Ильина
Мать ребёнка: Глухина Екатерина Филимонова
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Глухин Кузьма Ильин
Мать ребёнка: Глухина Екатерина Филимонова
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: Кандалова Агрипина Ильина
Мать ребёнка: Глухина Екатерина Филимонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глухин Василий Ильин
Мать ребёнка: Глухина Екатерина Филимонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Вычислено 1819