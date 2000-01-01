Глухин Илья Кандратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухин Илья Кандратьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1752

Дата смерти

Вычислено 1819

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Глухин Иван Ильин

Мать ребёнка: Глухина Екатерина Филимонова

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Глухин Степан Ильин

Мать ребёнка: Глухина Екатерина Филимонова

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: Трегубова Мария Ильина

Мать ребёнка: Глухина Екатерина Филимонова

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Глухин Кузьма Ильин

Мать ребёнка: Глухина Екатерина Филимонова

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Кандалова Агрипина Ильина

Мать ребёнка: Глухина Екатерина Филимонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухин Василий Ильин

Мать ребёнка: Глухина Екатерина Филимонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухина Екатерина Филимонова

Смерть
Вычислено 1819
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