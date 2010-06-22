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Яркин Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1933

Дата смерти

22.06.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1933

Отец: Яркин Василий Петрович

Мать: Яркина Александра Григорьевна

Бракосочетание
1957

Жена: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1958

Сын: Яркин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Яркина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
11.07.1970

Сын: Яркин Игорь Иванович

Мать ребёнка: Яркина Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яркина Клавдия Ивановна

Смерть
22.06.2010
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