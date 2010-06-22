Яркин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1933
Дата смерти22.06.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1933
Бракосочетание
1957
Жена: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1958
Мать ребёнка: Яркина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
11.07.1970
Сын: Яркин Игорь Иванович
Мать ребёнка: Яркина Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яркина Клавдия Ивановна
Смерть
22.06.2010