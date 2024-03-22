Муратов Игорь Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратов Игорь Николаевич

Место рождения

Пеньки, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

12.11.1980

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1955 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1980

Отец: Муратов Николай Александрович

Мать: Муратова Галина Валентиновна

Пеньки, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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