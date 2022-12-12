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Семенюк Степан Фадеевич

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

27.11.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1904 ст.

Отец: Семенюк Фадей Иванович

Мать: Семенюк Антонина Ивановна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Крещение
30.11.1904 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1921

Жена: Семенюк Мария Петровна

Рождение ребёнка
10.08.1926

Сын: Семенюк Георгий Степанович

Мать ребёнка: Семенюк Мария Петровна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Арест
06.06.1951 ст.
Реабилитация осужденного
14.12.1993
Верховный Суд РБ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюк Николай Степанович

Мать ребёнка: Семенюк Мария Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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