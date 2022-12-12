Семенюк Степан Фадеевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1904 ст.
Отец: Семенюк Фадей Иванович
Крещение
30.11.1904 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1921
Жена: Семенюк Мария Петровна
Рождение ребёнка
10.08.1926
Сын: Семенюк Георгий Степанович
Мать ребёнка: Семенюк Мария Петровна
Арест
06.06.1951 ст.
Реабилитация осужденного
14.12.1993
Верховный Суд РБ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенюк Николай Степанович
Мать ребёнка: Семенюк Мария Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно