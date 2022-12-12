Керус (Якуш) Мальвина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКерус (Якуш) Мальвина Александровна

Керус (Якуш) Мальвина Александровна

avatar

Место рождения

д.Смогарин, Речицкий район, Гомельская область, Беларусь.

Дата рождения

16.08.1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Смогарин, Речицкий район, Гомельская область, Беларусь.
Рождение ребёнка
03.10.1971

Дочь: Сущенко Мария Леонидовна

Отец ребёнка: Керус Леонид Васильевич

Дубровица, Хойникский район, Гомельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close