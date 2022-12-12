Керус (Якуш) Мальвина Александровна
Место рожденияд.Смогарин, Речицкий район, Гомельская область, Беларусь.
Дата рождения16.08.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Смогарин, Речицкий район, Гомельская область, Беларусь.
Рождение ребёнка
03.10.1971
Дочь: Сущенко Мария Леонидовна
Отец ребёнка: Керус Леонид Васильевич
Дубровица, Хойникский район, Гомельская область