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Рекрут Гаврил Фёдоров

Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1729 г.р.

Мать

1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Фёдор Иванов

Мать: Ирина Никифорова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1774 и ранее Гаврила и его семьи нет ИВ-1775 Гаврило 5 ИВ-1776 Гаврило 7 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Гаврило 20 ИВ-1781 Гаврило 12 ИВ-1782 Гаврило 15 ИВ-1783 Гаврило 14 ИВ-1784 Гавриил 15 ИВ-1785 Гавр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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