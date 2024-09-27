Рекрут Гаврил Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Фёдор Иванов
Мать: Ирина Никифорова
ИВ-1774 и ранее Гаврила и его семьи нет ИВ-1775 Гаврило 5 ИВ-1776 Гаврило 7 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Гаврило 20 ИВ-1781 Гаврило 12 ИВ-1782 Гаврило 15 ИВ-1783 Гаврило 14 ИВ-1784 Гавриил 15 ИВ-1785 Гавр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно