Шабурова Таисия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабурова Таисия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1913

Дата смерти

?.11.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1937 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1937

Сын: Разживин Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Разживин Григорий Глебович

Рождение ребёнка
16.08.1939

Сын: Разживин Рудольф Григорьевич

Отец ребёнка: Разживин Григорий Глебович

Смерть
?.11.1998

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