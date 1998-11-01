Шабурова Таисия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1913
Дата смерти?.11.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1937
Сын: Разживин Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Разживин Григорий Глебович
Рождение ребёнка
16.08.1939
Сын: Разживин Рудольф Григорьевич
Отец ребёнка: Разживин Григорий Глебович
Смерть
?.11.1998