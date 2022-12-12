Рода Самуил Моисеевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1801
Отец: Бондарь Моисей Тимофеевич
Мать: Анастасия Димитриевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-TYPW
Крещение
01.09.1801
Преображенская церковь
Бракосочетание
18.05.1830
Жена: скрыто настройками приватности
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Смерть
Неизвестно