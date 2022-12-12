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Рода Самуил Моисеевич

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

01.09.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

1761 г.р.

Жена

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Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1801

Отец: Бондарь Моисей Тимофеевич

Мать: Анастасия Димитриевна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-TYPW
Крещение
01.09.1801
Носовка, Чернігівська область
Преображенская церковь
Бракосочетание
18.05.1830

Жена: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно
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