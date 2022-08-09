Швердт Schwerdt Иоганнес Николаусович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швердт Schwerdt Иоганнес Николаусович

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Место рождения

Виттерау

Дата рождения

1743

Дата смерти

До 1798

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Швердт Schwerdt Николаус

Мать: Швердт Schwerdt Мария

Виттерау
Рождение ребёнка
1779

Сын: Швердт Schwerdt Готфрид Иоганнесович

Мать ребёнка: Швердт Schwerdt Анна Маргарета

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швердт Schwerdt Анна Маргарета

Смерть
До 1798
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
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