Швердт Schwerdt Иоганнес Николаусович
Место рожденияВиттерау
Дата рождения1743
Дата смертиДо 1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Швердт Schwerdt Николаус
Мать: Швердт Schwerdt Мария
Виттерау
Рождение ребёнка
1779
Сын: Швердт Schwerdt Готфрид Иоганнесович
Мать ребёнка: Швердт Schwerdt Анна Маргарета
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1798
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.