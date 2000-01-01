Вшивцева (Целищева) Евдокия Амвросимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.10.1775 ст.
ГАКО МК Касинское 1775г. (дата бракосочетания) ф. 237 оп 75 д 29 из тогоже прихода починка надречкою Шихмои оба первым браком
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Доменика Евтеевна
Отец ребёнка: Вшивцев Евтихей Козмин
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Варвара Евтеевна
Отец ребёнка: Вшивцев Евтихей Козмин
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Вшивцев Евтихей Козмин
Рождение ребёнка
1789
Сын: Вшивцев Крысанф Евстеевич
Отец ребёнка: Вшивцев Евтихей Козмин
Рождение ребёнка
1792
Сын: Вшивцев Дорофей Евстеевич
Отец ребёнка: Вшивцев Евтихей Козмин
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Вшивцев Евтихей Козмин
Место жительства
Неизвестно
п. Бабичи (Шахтаринский)
Смерть
После 1795