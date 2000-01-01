Вшивцева (Целищева) Евдокия Амвросимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Целищева) Евдокия Амвросимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.10.1775 ст.

Муж: Вшивцев Евтихей Козмин

ГАКО МК Касинское 1775г. (дата бракосочетания) ф. 237 оп 75 д 29 из тогоже прихода починка надречкою Шихмои оба первым браком
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Доменика Евтеевна

Отец ребёнка: Вшивцев Евтихей Козмин

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Варвара Евтеевна

Отец ребёнка: Вшивцев Евтихей Козмин

Рождение ребёнка
1781

Сын: Вшивцев Егор Евстеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Евтихей Козмин

Рождение ребёнка
1789

Сын: Вшивцев Крысанф Евстеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Евтихей Козмин

Рождение ребёнка
1792

Сын: Вшивцев Дорофей Евстеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Евтихей Козмин

Рождение ребёнка
1797

Сын: Вшивцев Прокоп Евстеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Евтихей Козмин

Место жительства
Неизвестно
п. Бабичи (Шахтаринский)
Смерть
После 1795
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