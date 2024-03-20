Трифонова (Плигина) Раиса Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошурова (Трифонова) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Трифонов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горячева (Трифонова) Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Трифонов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Трифонов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно