Трифонова (Плигина) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Плигина) Раиса Ивановна

Место рождения

Хольково, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хольково, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошурова (Трифонова) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Трифонов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горячева (Трифонова) Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Трифонов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Трифонов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Василий Иванович

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