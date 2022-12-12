Розенберг Николай Эдуардович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1902 ст.
Сын: Розенберг Николай Николаевич
Мать ребёнка: Розенберг Евдокия Николаевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской греческой церкви Феодосии.
Работа или профессия
1902 ст.
Чиновник Феодосийской почтово-телеграфной конторы, коллежский секретарь.
Место жительства
1902 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно