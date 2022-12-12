Розенберг Николай Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розенберг Николай Эдуардович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1902 ст.

Сын: Розенберг Николай Николаевич

Мать ребёнка: Розенберг Евдокия Николаевна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской греческой церкви Феодосии.
Работа или профессия
1902 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Чиновник Феодосийской почтово-телеграфной конторы, коллежский секретарь.
Место жительства
1902 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розенберг Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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