Петрова (Белова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Белова) Елена Ивановна

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Место рождения

Рождественское (Зеркальное)

Дата рождения

20.04.1917

Дата смерти

07.10.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождественское (Зеркальное)
Бракосочетание
13.07.1938

Муж: Петров Василий Максимович

Мелеуз, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
07.10.1998
Москва, город федерального значения Москва
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