Петрова (Белова) Елена Ивановна
Место рожденияРождественское (Зеркальное)
Дата рождения20.04.1917
Дата смерти07.10.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождественское (Зеркальное)
Бракосочетание
13.07.1938
Мелеуз, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
07.10.1998
Москва, город федерального значения Москва