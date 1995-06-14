Катрич Владлен Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.01.1932
Дата смерти14.06.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1932
Бракосочетание
13.09.1966
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.06.1995