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Катрич Владлен Васильевич

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Место рождения

Графское, Сумська область

Дата рождения

11.01.1932

Дата смерти

14.06.1995

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1932

Отец: Катрич Василий Данилович

Мать: Галушко Мария Аристарховна

Графское, Сумська область
Бракосочетание
13.09.1966

Жена: скрыто настройками приватности

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
16.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Харьков, Харківська область
Смерть
14.06.1995
Харьков, Харківська область
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