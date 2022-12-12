Бойченко Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.2004
Дочь: Бойченко Анна Александровна
Мать ребёнка: Бойченко Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
04.12.2012
Сын: Бойченко Роман Александрович
Мать ребёнка: Бойченко Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно