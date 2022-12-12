Бойченко Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБойченко Александр Сергеевич

Бойченко Александр Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.2004

Дочь: Бойченко Анна Александровна

Мать ребёнка: Бойченко Наталья Ивановна

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.12.2012

Сын: Бойченко Роман Александрович

Мать ребёнка: Бойченко Наталья Ивановна

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойченко Наталья Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close