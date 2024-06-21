Космовская (Корчагина) Анна Яковлевна 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Космовская (Корчагина) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Корчагин Яков Петрович

Мать: Никишина ... Соклетикиевна

Рождение ребёнка
24.01.1926

Дочь: Гуманенко (Космовская) Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Космовский Николай Сергеевич

Деревня Никишино, Шемуршинский район, Чувашская АССР
Рождение ребёнка
17.04.1932

Дочь: Кривошеева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Космовский Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
07.04.1937

Дочь: Прокофьева Дина Николаевна

Отец ребёнка: Космовский Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
22.06.1938

Дочь: Строгова (Космовская) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Космовский Николай Сергеевич

Шемурша, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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