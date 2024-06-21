Космовская (Корчагина) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Корчагин Яков Петрович
Рождение ребёнка
24.01.1926
Дочь: Гуманенко (Космовская) Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Космовский Николай Сергеевич
Деревня Никишино, Шемуршинский район, Чувашская АССР
Рождение ребёнка
17.04.1932
Дочь: Кривошеева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Космовский Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
07.04.1937
Дочь: Прокофьева Дина Николаевна
Отец ребёнка: Космовский Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
22.06.1938
Дочь: Строгова (Космовская) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Космовский Николай Сергеевич
Шемурша, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно