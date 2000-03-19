Усачёва Виктория Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачёва Виктория Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.2000

Сын: Якубенко Вячеслав Вадимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.06.2006

Дочь: Якубенко Алина Вадимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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