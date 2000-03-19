Усачёва Виктория Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.2000
Сын: Якубенко Вячеслав Вадимович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.06.2006
Дочь: Якубенко Алина Вадимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности