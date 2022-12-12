Гумилевская Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гумилевская Вера Сергеевна

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Место рождения

Казанское, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

02.02.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Казанское, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
По 1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1912 по 1914
Тульская губерния
Место жительства
С 1914
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
02.02.1956
Тула, город Тула, Тульская область
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