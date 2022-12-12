Гумилевская Вера Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти02.02.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1912 по 1914
Тульская губерния
Место жительства
С 1914
Смерть
02.02.1956