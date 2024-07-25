Удовенко Георгий Павлович
Место рождения
Дата рождения02.11.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1894
Отец: Удовенко Павел Вуколович
Мать: У Анна Семеновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19V6-9?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6613-1LKD&action=view
Крещение
03.11.1894
Крестные: Марк Матвеевич Голубенко и Наталия Иосифовна Тарасенко
Смерть
Неизвестно