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Удовенко Георгий Павлович

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

02.11.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1894

Отец: Удовенко Павел Вуколович

Мать: У Анна Семеновна

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19V6-9?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6613-1LKD&action=view
Крещение
03.11.1894
Межирич, Дніпропетровська область
Крестные: Марк Матвеевич Голубенко и Наталия Иосифовна Тарасенко
Смерть
Неизвестно
Межирич, Дніпропетровська область

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