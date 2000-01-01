Самонова (Андреева) Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамонова (Андреева) Мария Кузьминична

Самонова (Андреева) Мария Кузьминична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Андреев Кузьма Дмитриевич

Мать: Андреева Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Самонов Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Самонов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самонов Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самонов Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close