Самонова (Андреева) Мария Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Рождение ребёнка
1947
Сын: Самонов Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Самонов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самонов Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно