Молькова (Шанальина) Татьяна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1891
Бракосочетание
30.01.1913
Рождение ребёнка
13.11.1914
Сын: Мальков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Мольков Василий Алексеевич
Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Клёкова Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Мольков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Мальков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Мольков Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно