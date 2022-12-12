Молькова (Шанальина) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молькова (Шанальина) Татьяна Дмитриевна

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Место рождения

Борисово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

01.01.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1891

Отец: Шанальин Дмитрий Андреевич

Мать: Шанальина Елизавета Ивановна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
Бракосочетание
30.01.1913

Муж: Мольков Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
13.11.1914

Сын: Мальков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Мольков Василий Алексеевич

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Клёкова Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Мольков Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Мальков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Мольков Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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