Касова Матрена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касова Матрена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1904 ст.

Сын: Касов Федор Петрович

Отец ребёнка: Касов Пётр Федосьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касов Пётр Федосьевич

Смерть
Неизвестно
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