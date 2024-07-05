Shlomo 22.04.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Shlomo

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1899

Дата смерти

05.09.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Tsymbal (Tsinman) Leah

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Tsymbal (Tsinman) Leah

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1931

Сын: Tsymbal Gregory

Мать ребёнка: Tsymbal (Tsinman) Leah

Смерть
05.09.1983

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