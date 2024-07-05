Shlomo
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1899
Дата смерти05.09.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Tsymbal (Tsinman) Leah
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Tsymbal (Tsinman) Leah
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1931
Сын: Tsymbal Gregory
Мать ребёнка: Tsymbal (Tsinman) Leah
Смерть
05.09.1983