Каврин Иван
Место рожденияПсковская губерния, Ремедская волость, Гдовский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каврина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Каврина Анна
Рождение ребёнка
18.10.1893
Дочь: Каврина Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Каврина Анна
Смерть
Неизвестно