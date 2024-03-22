Григорьев Максим Сергеевич
Место рождения
Дата рождения18.02.1986
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1986
Отец: Рожин Сергей
Мать: Валентина Валерьевна
Рождение ребёнка
2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Григорьева Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорьева Елена
Смерть
2014