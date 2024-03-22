Григорьев Максим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Максим Сергеевич

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Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

18.02.1986

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

1961 г.р.

Жена

1986 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1986

Отец: Рожин Сергей

Мать: Валентина Валерьевна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Елена

Смерть
2014
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