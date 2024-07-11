Соломония Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломония Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Анфимов

Рождение ребёнка
20.09.1897 ст.

Дочь: Вера Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Анфимов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
15. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWH-9SSS?i=296&cc=1921824 кр. девица Иустина Владимирова
Смерть
Неизвестно

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