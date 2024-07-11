Соломония Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Анфимов
Рождение ребёнка
20.09.1897 ст.
Дочь: Вера Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Анфимов
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
15. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWH-9SSS?i=296&cc=1921824 кр. девица Иустина Владимирова
Смерть
Неизвестно