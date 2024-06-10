Бобровник Иулиянна Миронова
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Бобровник (Бобровник) Зиновия Федорова
Отец ребёнка: Бобровник Феодор Михайлов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Бобровник (Бобровник) Ксения Федорова
Отец ребёнка: Бобровник Феодор Михайлов
Рождение ребёнка
08.10.1840
Отец ребёнка: Бобровник Феодор Михайлов
Рождение ребёнка
12.07.1844
Дочь: Бобровник (Бобровник) Елена
Отец ребёнка: Бобровник Феодор Михайлов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Бобровник Ефросиния Фёдорова
Отец ребёнка: Бобровник Феодор Михайлов
Смерть
Неизвестно