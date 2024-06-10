Бобровник Иулиянна Миронова 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобровник Иулиянна Миронова

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Малин, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобровник Феодор Михайлов

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Бобровник (Бобровник) Зиновия Федорова

Отец ребёнка: Бобровник Феодор Михайлов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Бобровник (Бобровник) Ксения Федорова

Отец ребёнка: Бобровник Феодор Михайлов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
08.10.1840

Сын: Бобровник Яков Федоров

Отец ребёнка: Бобровник Феодор Михайлов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
12.07.1844

Дочь: Бобровник (Бобровник) Елена

Отец ребёнка: Бобровник Феодор Михайлов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Бобровник Ефросиния Фёдорова

Отец ребёнка: Бобровник Феодор Михайлов

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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