Белик Сидор Якимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белик Сидор Якимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Белик Андриян Сидоров

Мать ребёнка: Бобрик (1.), Белик (2.) Настасия Онуфриева/Григорьева?

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Белик Григорий Сидоров

Мать ребёнка: Бобрик (1.), Белик (2.) Настасия Онуфриева/Григорьева?

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Белик Степан Сидоров

Мать ребёнка: Бобрик (1.), Белик (2.) Настасия Онуфриева/Григорьева?

Родниковка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобрик (1.), Белик (2.) Настасия Онуфриева/Григорьева?

Смерть
Неизвестно
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