Белик Сидор Якимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Бобрик (1.), Белик (2.) Настасия Онуфриева/Григорьева?
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Бобрик (1.), Белик (2.) Настасия Онуфриева/Григорьева?
Рождение ребёнка
1857
Сын: Белик Степан Сидоров
Мать ребёнка: Бобрик (1.), Белик (2.) Настасия Онуфриева/Григорьева?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно