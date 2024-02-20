Мачнева Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачнева Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Мачнева Марина Сидорова

Отец ребёнка: Мачнев Сидор Поликарпович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Мачнева Надежда Сидорова

Отец ребёнка: Мачнев Сидор Поликарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мачнева Татьяна Сидорова

Отец ребёнка: Мачнев Сидор Поликарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мачнева Екатерина Сидорова

Отец ребёнка: Мачнев Сидор Поликарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мачнев Ермолай Сидорович

Отец ребёнка: Мачнев Сидор Поликарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мачнев Иван Сидорович

Отец ребёнка: Мачнев Сидор Поликарпович

Смерть
Неизвестно
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