Мачнева Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Мачнева Марина Сидорова
Отец ребёнка: Мачнев Сидор Поликарпович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Мачнева Надежда Сидорова
Отец ребёнка: Мачнев Сидор Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мачнева Татьяна Сидорова
Отец ребёнка: Мачнев Сидор Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мачнева Екатерина Сидорова
Отец ребёнка: Мачнев Сидор Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мачнев Сидор Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мачнев Сидор Поликарпович
Смерть
Неизвестно