Игумнов Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1961
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1961
Отец: Игумнов Василий
Рождение ребёнка
09.01.1984
Дочь: Вишнякова Анастасия Анатольевна
Мать ребёнка: Игумнова Елена Александровна
Рождение ребёнка
12.11.1985
Дочь: Дегтярёва Екатерина Анатольевна
Мать ребёнка: Игумнова Елена Александровна
Рождение ребёнка
22.11.1997
Дочь: Игумнова Александра Анатольевна
Мать ребёнка: Игумнова Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно