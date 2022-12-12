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Игумнов Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1961

Отец: Игумнов Василий

Мать: Игумнова Тамара Иннокентьевна

Рождение ребёнка
09.01.1984

Дочь: Вишнякова Анастасия Анатольевна

Мать ребёнка: Игумнова Елена Александровна

Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
12.11.1985

Дочь: Дегтярёва Екатерина Анатольевна

Мать ребёнка: Игумнова Елена Александровна

Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
22.11.1997

Дочь: Игумнова Александра Анатольевна

Мать ребёнка: Игумнова Елена Александровна

Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игумнова Елена Александровна

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