Стрельцова Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения08.05.1932
Дата смерти23.09.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1932
Бракосочетание
06.02.1956
Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Словецкий Иван Казимирович
Смерть
23.09.2018
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область