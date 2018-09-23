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Стрельцова Александра Алексеевна

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Место рождения

Кевсала, Ипатовский, Ставропольский край

Дата рождения

08.05.1932

Дата смерти

23.09.2018

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1932

Отец: Стрельцов Алексей Алексеевич

Мать: Петухова Анна Алексеевна

Кевсала, Ипатовский, Ставропольский край
Бракосочетание
06.02.1956

Муж: Словецкий Иван Казимирович

Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Словецкий Иван Казимирович

Смерть
23.09.2018
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
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