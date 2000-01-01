Исеналиева Рахима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исеналиева Рахима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1960

Дочь: Исеналиева Гульсим Закировна

Отец ребёнка: Исеналиев Закир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калиева Гульфия Закировна

Отец ребёнка: Исеналиев Закир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исеналиев Тахир Закирович

Отец ребёнка: Исеналиев Закир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нокина Гульнара Закировна

Отец ребёнка: Исеналиев Закир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исеналиев Булат Закирович

Отец ребёнка: Исеналиев Закир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исеналиев Кажмурат Закирович

Отец ребёнка: Исеналиев Закир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исеналиев Ирмурат Закирович

Отец ребёнка: Исеналиев Закир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелов Гульжан Закировна

Отец ребёнка: Исеналиев Закир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исеналиев Закир

Смерть
Неизвестно
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