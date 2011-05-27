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Державина Арина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.2011

Пол

Женский

Отец

1985 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.2011

Отец: Державин Павел Анатольевич

Мать: Державина Юлия Сергеевна

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