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Державина Арина Павловна
Державина Арина Павловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.05.2011
Пол
Женский
Отец
Державин Павел Анатольевич
1985 г.р.
Мать
Державина Юлия Сергеевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.2011
Отец:
Державин Павел Анатольевич
Мать:
Державина Юлия Сергеевна
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