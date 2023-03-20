Фомина Анна Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Анна Титова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1922

Сын: Фомин Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: Фомин Прокопий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
24.04.1925

Сын: Фомин Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Фомин Прокопий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Григорий Прокопьевич

Отец ребёнка: Фомин Прокопий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Яков Прокопьевич

Отец ребёнка: Фомин Прокопий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Фомин Прокопий Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Прокопий Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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