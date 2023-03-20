Фомина Анна Титова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.02.1922
Сын: Фомин Александр Прокопьевич
Отец ребёнка: Фомин Прокопий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
24.04.1925
Отец ребёнка: Фомин Прокопий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомин Григорий Прокопьевич
Отец ребёнка: Фомин Прокопий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фомин Прокопий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Фомин Прокопий Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно