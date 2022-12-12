Плужник Степан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1880 год - крестьянин хутора Комисаров Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
04.02.1880 ст.
Сын: Плужник Исидор Степанович
Мать ребёнка: Плужник Домника Ивановна
Комиссарово, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плужник Домника Ивановна
Смерть
Неизвестно