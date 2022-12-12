Плужник Степан Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плужник Степан Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1880 год - крестьянин хутора Комисаров Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
04.02.1880 ст.

Сын: Плужник Исидор Степанович

Мать ребёнка: Плужник Домника Ивановна

Комиссарово, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плужник Домника Ивановна

Смерть
Неизвестно
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