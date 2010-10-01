Манухова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.10.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Полякова Мария
Отец ребёнка: Манухов Иван
Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Манухов Иван
Смерть
?.10.2010