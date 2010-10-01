Манухова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манухова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.10.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Полякова Мария

Отец ребёнка: Манухов Иван

Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манухов Иван

Смерть
?.10.2010
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