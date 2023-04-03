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Таранов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1875

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1807 г.р.

Мать

1807 г.р.

Жена

1835 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Таранов Григорий

Мать: (Пивоварова?) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Военная служба
01.01.1853
Начало службы в армии | казаком РГВИА, 330-56-455-48
Рождение ребёнка
1855

Сын: Таранов Алексей

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1859

Сын: Таранов Михаил

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
?.08.1867

Сын: Таранов Федор

Мать ребёнка: Евдокия

Военная служба
1875
Окончание службы в армии | имеет серебрянную медаль за покорение Западного Кавказа и крест за Службу на Кавказе РГВИА, 330-56-455-48
Смерть
После 1875

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