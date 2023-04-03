Таранов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Таранов Григорий
Мать: (Пивоварова?) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Военная служба
01.01.1853
Начало службы в армии | казаком РГВИА, 330-56-455-48
Рождение ребёнка
1855
Сын: Таранов Алексей
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1859
Сын: Таранов Михаил
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
?.08.1867
Сын: Таранов Федор
Мать ребёнка: Евдокия
Военная служба
1875
Окончание службы в армии | имеет серебрянную медаль за покорение Западного Кавказа и крест за Службу на Кавказе РГВИА, 330-56-455-48
Смерть
После 1875