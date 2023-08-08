Башкирова Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1981
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1981
Рождение ребёнка
13.04.2003
Сын: Башкиров Никита Дмитриевич
Отец ребёнка: Башкиров Дмитрий Сергеевна
Рождение ребёнка
24.11.2009
Сын: Башкиров Аркадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Башкиров Дмитрий Сергеевна
Рождение ребёнка
15.03.2017
Сын: Башкиров Леонид Дмитриевич
Отец ребёнка: Башкиров Дмитрий Сергеевна
Рождение ребёнка
20.08.2022
Сын: Башкиров Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Башкиров Дмитрий Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно