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Башкирова Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1981

Пол

Женский

Добавил:

ук
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1981

Отец: Курков Александр Алексеевич

Мать: Куркова Татьяна Евгеньевна

Рождение ребёнка
13.04.2003

Сын: Башкиров Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Башкиров Дмитрий Сергеевна

Рождение ребёнка
24.11.2009

Сын: Башкиров Аркадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Башкиров Дмитрий Сергеевна

Рождение ребёнка
15.03.2017

Сын: Башкиров Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Башкиров Дмитрий Сергеевна

Рождение ребёнка
20.08.2022

Сын: Башкиров Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Башкиров Дмитрий Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башкиров Дмитрий Сергеевна

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