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(Губская) Дарья Ивановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд Николаевская волость с.Покровское / ныне с.Апостольское / 1836 ГАЗО,Ф - 12-2-264, р/с-1850г.,кадо-1051.1052,запись-100, Николаевская ц

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1813 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
1834

Отец: Губский Иван Иванович

Мать: Губская Евдокия Даниловна

Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд Николаевская волость с.Покровское / ныне с.Апостольское / 1836 ГАЗО,Ф - 12-2-264, р/с-1850г.,кадо-1051.1052,запись-100, Николаевская ц
Смерть
Неизвестно
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