(Губская) Дарья Ивановна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Александровский уезд Николаевская волость с.Покровское / ныне с.Апостольское / 1836 ГАЗО,Ф - 12-2-264, р/с-1850г.,кадо-1051.1052,запись-100, Николаевская ц
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Губский Иван Иванович
Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд Николаевская волость с.Покровское / ныне с.Апостольское / 1836 ГАЗО,Ф - 12-2-264, р/с-1850г.,кадо-1051.1052,запись-100, Николаевская ц
Смерть
Неизвестно