Туренков Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туренков Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Анна Егоровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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