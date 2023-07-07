Гурычева Мария Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Клементьев Валерий Георгиевич
Отец ребёнка: Клементьев Георгий Александрович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Клементьев Борис Георгиевич
Отец ребёнка: Клементьев Георгий Александрович
Рождение ребёнка
14.04.1906
Дочь: Клементьева Зоя Георгиевна
Отец ребёнка: Клементьев Георгий Александрович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Клементьев Юрий Георгиевич
Отец ребёнка: Клементьев Георгий Александрович
Рождение ребёнка
29.01.1911
Сын: Клементьев Евгений Георгиевич
Отец ребёнка: Клементьев Георгий Александрович
Смерть
1952