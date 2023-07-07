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Гурычева Мария Ионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Клементьев Валерий Георгиевич

Отец ребёнка: Клементьев Георгий Александрович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Клементьев Борис Георгиевич

Отец ребёнка: Клементьев Георгий Александрович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.04.1906

Дочь: Клементьева Зоя Георгиевна

Отец ребёнка: Клементьев Георгий Александрович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Клементьев Юрий Георгиевич

Отец ребёнка: Клементьев Георгий Александрович

Рождение ребёнка
29.01.1911

Сын: Клементьев Евгений Георгиевич

Отец ребёнка: Клементьев Георгий Александрович

Смерть
1952
Иваново, Иваново, Ивановская область
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