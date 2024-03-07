Черняева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняева Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эктова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Черняев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Черняев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселёва Алёна Алексеевна

Отец ребёнка: Черняев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Черняев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Черняев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Не Знаем Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Черняев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняев Алексей

Смерть
Неизвестно
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