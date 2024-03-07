Черняева Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эктова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Черняев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Черняев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселёва Алёна Алексеевна
Отец ребёнка: Черняев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Черняев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Черняев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Не Знаем Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Черняев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черняев Алексей
Смерть
Неизвестно