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Blumbergs (Krance) Rita

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Место рождения

Jelgava, Latvia

Дата рождения

18.04.1925

Дата смерти

09.05.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1925

Отец: Krance Kristaps

Мать: Krance (Paltiņš) Anna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Blumbergs Laimonis Pēteris

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Blumbergs Laimonis Pēteris

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Blumbergs Laimonis Pēteris

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Blumbergs Laimonis Pēteris

Смерть
09.05.2008
Похороны
Неизвестно

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