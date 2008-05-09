Blumbergs (Krance) Rita
Место рожденияJelgava, Latvia
Дата рождения18.04.1925
Дата смерти09.05.2008
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1925
Отец: Krance Kristaps
Мать: Krance (Paltiņš) Anna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.2008
Похороны
Неизвестно