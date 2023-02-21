Хазова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Смирнова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Хазов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Ивановна
Отец ребёнка: Хазов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Хазов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хазов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хазов Иван