Танцур Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танцур Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Касумова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Танцур Армик Ованесович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Танцур Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Танцур Армик Ованесович

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Танцур Армик Ованесович

Смерть
1986
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