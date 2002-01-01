Танцур Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Касумова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Танцур Армик Ованесович
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: Танцур Армик Ованесович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Танцур Армик Ованесович
Смерть
1986