Гусев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев ?
Мать ребёнка: Гусева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Леонид
Мать ребёнка: Гусева Мария
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Смирнова (Гусева) Екатерина
Мать ребёнка: Гусева Мария
Смерть
Неизвестно