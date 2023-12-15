Гусев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев ?

Мать ребёнка: Гусева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Леонид

Мать ребёнка: Гусева Мария

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Смирнова (Гусева) Екатерина

Мать ребёнка: Гусева Мария

Смерть
Неизвестно

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