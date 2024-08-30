Григоров Михаил Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григоров Михаил Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григоров Семён Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорова (Александрова) Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
12.08.1897

Сын: Григоров Александр Михайлович

Мать ребёнка: Григорова (Александрова) Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
28.01.1899

Сын: Григоров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Григорова (Александрова) Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
06.10.1900

Сын: Григоров Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Григорова (Александрова) Марфа Васильевна

Смерть
Неизвестно

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