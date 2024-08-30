Григоров Михаил Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григоров Семён Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1897
Сын: Григоров Александр Михайлович
Мать ребёнка: Григорова (Александрова) Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
28.01.1899
Мать ребёнка: Григорова (Александрова) Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
06.10.1900
Сын: Григоров Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Григорова (Александрова) Марфа Васильевна
Смерть
Неизвестно