Тупицына (Ерёмина) Пелагея Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицына (Ерёмина) Пелагея Ларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

После 1876

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Ерёмин Ларион Моисеевич

Мать: Ерёмина Параскева Алексеева

Бракосочетание
25.01.1876 ст.

Муж: Тупицын Василий Ефимович

МК 1876-1879 Истобенск (свадьба) жених Истобенской волости деревни 1 Онофревской 22 года невеста той же волости дер. Шишмаринской 20 лет поруч. по женеху и невесте крест. Александр Яковлев Тупицын, Ал... Показать все
Смерть
После 1876
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