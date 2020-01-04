Полякова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1976

Отец: Поляков Николай Викторович

Мать: Студенок Галина Корнеевна

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