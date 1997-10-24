Смотрова (Ромащенко) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смотрова (Ромащенко) Нина Васильевна

Место рождения

Курчаниново, Курская обл Russian Federation

Дата рождения

Около 27.02.1930

Дата смерти

24.10.1997

Пол

Женский

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 27.02.1930

Отец: Ромащенко Василий Григорьевич

Мать: Ромащенко Матрена

Бракосочетание
?.08.1954

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.10.1997

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