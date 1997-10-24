Смотрова (Ромащенко) Нина Васильевна
Место рожденияКурчаниново, Курская обл Russian Federation
Дата рожденияОколо 27.02.1930
Дата смерти24.10.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 27.02.1930
Отец: Ромащенко Василий Григорьевич
Мать: Ромащенко Матрена
Бракосочетание
?.08.1954
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.10.1997